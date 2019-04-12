نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—شبه بيتر ميليت، سفير بريطانيا الأسبق في ليبيا، المشير خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا التي تسمى بـ"الجيش الوطني الليبي" بالرئيس المصري الأسبق، جمال عبدالناصر.

جاء ذلك في مقابلة لميليت مع الزميلة كريستيان امانبور لـCNN حيث قال: "هو جنرال يبلغ من العمر 75 عاما واعتقد أنه يرى نفسه على أنه المنقذ لليبيا بالطريقة ذاتها التي رأى فيها ناصر في مصر نفسه على أنه منقذ العالم العربي، وهو (حفتر) ينظر إلى نفسه من ذات المبدأ".

وتابع قائلا: "بالنسبة له (حفتر) القوة العسكرية تأتي أولا، وأنه سيتولى زمام الأمور في طرابلس وسيحل مشاكل الدولة.. أعتقد أنه قام بحسابات خاطئة لأنني شخصا لا أعتقد أنه سينجح، قام بشن هذا الهجوم عندما كان غوتيريس (الأمين العام للأمم المتحدة) في طرابلس، الذي ذهب إلى بنغازي وحفتر قال له إنه لن يتوقف، وهذا يظهر لي أنه (حفتر) ليس مهتما بالجهود السياسية ويؤمن أنه سينتصر ولكنني أعتقد أنه واهم".

وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية للأوضاع في ليبيا، قال ميليت: "الأمم المتحدة أجلت مؤتمر التوافق الوطني، وللأسبف السيناريو الأغلب هو حرب أهلية، الهجوم على المطار كان جريمة إنسانية وفقا للأمم المتحدة، ولا أرى حفتر يفوز ولا أراه يهزم ولكني أرى استمرارا للصراع والحرب الأهلية."