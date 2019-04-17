مصر.. تحديد موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية في الداخل والخارج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت هيئة الانتخابات في مصر، الأربعاء، عن موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب الثلاثاء.

ودعت الهيئة المصريين في الخارج للمشاركة بالاستفتاء في 19 و20 و21 إبريل/نيسان الجاري، وفقا لما أعلنته الأربعاء.

أما بموعد الاستفتاء للمصريين في الداخل فسيجري على أيام 20 و21 و22 إبريل/نيسان الجاري.

واكن البرلمان قد وافق الثلاثاء على التعديلات الدستورية والتي تضمنت تمديد فترة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6 بشرط ألا يبقى الرئيس في منصبه لأكثر من فترتين متتاليتين، وفصل مجلس النواب عن مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى تحديد مهام القوات المسلحة المصرية.