دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، رمضان شريف، إن التصريحات التي أدلى بها سعيد قاسمي، الضابط المتقاعد بالحرس الثوري عن استخدام الهلال الأحمر كغطاء للعمليات "تفتقر إلى المصداقية".

وأوضح المتحدث وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: "تصريحات السيد سعيد قاسمي، الذي ذهب إلى البوسنة لمدة كمتطوع، ومضى سنوات عديدة على تقاعده، تعبر عن وجهة نظره الشخصية وتفتقر إلى المصداقية ولا يؤيدها الحرس الثوري.. مواقف ونشاطات قوات حرس الثورة الإسلامية على جميع الاصعدة، تخضع للمنطق ووفقا للقواعد والقوانين، وأن جهود الإغاثة التي قام بها الحرس للشعب البوسني المسلم، ليست بمنأى عن هذه القاعدة".

وأضاف المتحدث: "التجربة أظهرت أن الوثائق التي يقدمها الأمريكيون عن حقائق هم يختلقوها، تفتقر إلى المصداقية ويجب أن يتم التشكيك فيها والتصدي بوعي لها"، لافتا إلى أن "تصریحات السيد سعيد قاسمي ليست بجديدة، وهو يتحمل مسؤوليتها".

وتداولت وسائل إعلام تصريحات قاسمي التي قال فيها إن الحرس الثوري تعاون مع تنظيم القاعدة ودرب مقاتلين خلال الحرب في البوسنة لافتا إلى أن الحرس الثوري الإيراني كان يدخل للبلاد تحت غطاء الهلال الأحمر.