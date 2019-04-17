واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أوقف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، مشروع قرار لوقف دعم بلاده للسعودية والعمليات التي تقوم بها في اليمن ضد جماعة الحوثي والتي أطلقت عليها اسم عمليات "دعم الشرعية".

جاء ذلك باستخدام ترامب لحق النقض "الفيتو" وهو المرة الثانية الذي يستخدمه الرئيس منذ توليه منصبه، حيث قال مخاطبا الكونغرس: "مشروع القرار هذا غير ضروري، ومحاولة خطيرة لإضعاف سلطاتي الدستورية، ويعرض حياة الأمريكيين للخطر اليوم وفي المستقبل".

وأضاف أن مشروع القرار "غير ضروري" لأنه لا يوجد قوات عسكرية أمريكية تدير أو تشارك القوات السعودية في عملياتهم ضد الحوثيين.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد مرر مشروع القرار هذا بتصويت 247 لصالحه مقابل رفض 175، وأيضا مرره مجلس الشيوخ بتصويت 54 لصالحه مقابل معاضة 46 سيناتورا.

ويذكر أن المرة الأولى التي استخدم فيها ترامب الفيتو كانت ضد مشروع قرار يوقف إعلانه لحالة الطوارئ وبناء جدار على طول الحدود الجنوبية مع المكسيك.