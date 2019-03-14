حصرياً.. مراسلة CNN: المشاهد في اليمن لا يمكن تصوّر رعبها

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، ضد الدعم الذي يقدمه الجيش الأمريكي للمملكة العربية السعودية التي تقود تحالف "دعم الشرعية" في اليمن، في عملية وصفت بأنها صفعة جديدة للسياسات الخارجية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وصوت لصالح تقليص هذا الدعم 54 عضوا منهم سبعة أعضاء جمهوريين مقابل رفض 46 عضوا، حيث من المتوقع أن يُعارضه ترامب باستخدام صلاحياته بـ"الفيتو".

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وكان مجلس النواب الأمريكي وافق في فبراير/ شباط الماضي، على القرار بتصويت 248 نائبا بنعم، مقابل 177 بلا على هذا القرار الذي يطالب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإزالة أي قوات أمريكية تؤثر على الحرب في اليمن والتي تعتبر أسوأ كارثة إنسانية وفقا للأمم المتحدة.

ويذكر أن هذا القرار يستثني القوات الأمريكية التي تقاتل عناصر تنظيم القاعدة في اليمن والذي يطلق على نفسه أسم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.