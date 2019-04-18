دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أظهر استطلاع للرأي لموقع CNN بالعربية، حول التعديلات الدستورية في مصر، تأييد 50 في المائة من المشاركين الذي تجاوز عددهم 105 آلاف لهذه التعديلات مقابل رفض 43 في المائة ومقاطعة 7 في المائة.

وعلّق الممثل المصري، عمرو واكد على نتيجة الاستطلاع عبر سلسلة من التغريدات، قال فيها: "السادة سي إن إن عربي. رصدنا تلاعب في نتيجة هذا الاستفتاء. قام بعض المتطوعين بمتابعة الاستفتاء وتسجيل كل مرحلة زيادة أصوات فيه. منذ بدء التصويت بالأمس وحتى الساعة ١٣:٤٤ كان التصويت يمشي بطريقة طبيعية. وبين الساعة ١٤:٤٢ وحتى الساعة ١٤:٥٧ زادت أعداد الموافقة بشكل ضخم وغير طبيعي".

وتابع قائلا: "زادت الموافقة في هذه النصف ساعة أكثر من ١٠ ألاف صوت فوق العادة. تقديرنا هو ١٣،٠٠٠ صوت.. ثم عاد التصويت للمسيرة الطبيعية. وبين الساعة ١٥:٤٦ والساعة ١٨:١٦ زاد مرة أخرى بشكل غير طبيعي ليسجل حوالي ٢٥ ألف أخرى فوق العادة.. إليكم صور تصويت المرحلة بين ١٥:٤٦ و١٦:١٥".

على الصعيد الآخر نشرت بوابة الأهرام المصرية الحكومية، تقريرا عن استطلاع الرأي قالت فيه إنه ورغم "قيام الآلاف من حسابات اللجان الإليكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية بالتصويت بـ’لا‘ عبر حسابات وهمية، فضلا عن دعوة كل من خالد أبو النجا وهيثم أبو خليل لمتابعيهم عبر تويتر باختيار لا، جاءت نتيجة التصويت صادمة للجميع، بموافقة الأغلبية على التعديلات الدستورية بإجمالي مشاركات بلغت 105 آلاف صوت".

ويذكر أن هيئة الانتخابات في مصر، أعلنت الأربعاء، عن موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب الثلاثاء، داعية المصريين في الخارج للمشاركة بالاستفتاء في 19 و20 و21 إبريل/نيسان الجاري، أما بموعد الاستفتاء للمصريين في الداخل فسيجري على أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته.