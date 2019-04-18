محلل يتحدث عن "التحدي السياسي" الذي تواجهه السعودية بموضوع "الولاية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد علي الشهابي، مؤسس مركز الجزيرة العربية في العاصمة الامريكية، واشنطن، على طرح أن المرأة كانت حرة قبل فرض الدولة السعودية لمفهوم ولاية الرجل، مؤكدا على أن مبدأ "المُحرم" متجذر في الخارطة الجينية للمجتمع السعودي.

جاء ذلك في تغريدة لشهابي على صفحته بتويتر، حيث قال: "تواجه الحكومة السعودية هنا تحديا سياسيا باعتبار أن شريحة كبيرة من المجتمع (ربما الغالبية) لا تزال تؤيد بقوة ولاية الرجل، أمر متجذر في المجتمع منذ قرون.."

وتابع في تغريدة منفصلة قائلا: "نظام الولاية ’عصري‘ لأن القيود البيروقراطية نتاج عن الدولة الحديثة ولكن ولاية الرجل ومفهوم ’المُحرم‘ موجود في الخارطة الجينية للمجتمع، وهذا يقطع مزاعم أن المرأة كانت ’حرة‘ حتى أتت الدولة وفرضت قيودا لتحكم الرجل هذا غير منطقي".

جاء ذلك في رد على تعليق كتبه سلطان العامر، وقال فيه: "لا غرابة أن علي الشهابي يتحدث عن هذا رغم أنه لم يعش من قبل في السعودية، نظام الولاية هو مؤسسة عصرية تأسست في الستينيات، المرأة العربية كانت لقرون حرة للسفر والدراسة والعمل دون قيود قانونية تفرضها الدولة".