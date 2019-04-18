FBI يحقق إن كانت السعودية ساعدت مواطنين على الفرار من قضايا بأمريكا

من 1932 إلى اليوم.. ما سر العلاقة القوية بين السعودية وأمريكا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—صدرت الإرادة الملكية بالسعودية، بتعيين الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، سفيرا للمملكة في بريطانيا خلفا للأمير محمد بن نواف الذي عيّن مستشارا للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وفيما يلي نستعرض لكم نبذة سريعة عن الأمير خالد بن بندر وفقا لما نشرته الخارجية السعودية:

- الأمير خالد بن بندر من مواليد العام 1977

- حاصل على درجة البكالوريوس بالدراسات الشرقية من جامعة أوكسفورد.

- عيّن سفيرا للسعودية في ألمانيا.

- عمل في إدارة الشؤون السياسية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

- عمل مستشارا في السفارة السعودية في أمريكا.

- ترأس مجلس إدارة مجموعة دايم القابضة.

وعقب تعيينه قال الأمير خالد وفقا لما نقتله السفارة السعودية في بريطانيا إنه يتطلع "لتعزيز العلاقة القوية والممتدة الموجودة بين المملكة وبريطانيا"، متمنيا أن "يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة، وأن يوفقه لكل خير لخدمة الدين ثم المليك والوطن، وأن يعمل بكل أمانة وإخلاص على خدمة المملكة ورعاية مصالحها والعمل على خدمة أبناء المملكة في المملكة المتحدة، وتعزيز أواصر الصداقة مع بريطانيا".