رئيسة مجلس النواب الأمريكي ترد على رفض ترامب وقف دعم السعودية في اليمن

حصرياً.. مراسلة CNN: المشاهد في اليمن لا يمكن تصوّر رعبها

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—ردت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي على استخدام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لـ"الفيتو" ضد مشروع قرار من الكونغرس لوقف الدعم عن السعودية في عملياتها باليمن.

صورة أرشيفية للقاء بيلوسي مع العاهل السعودي الملك سلمان في الرياض العام 2015

ودعت بيلوسي في ردها الرئيس الأمريكي لـ"تقديم السلام على السياسية"، قائلة: "الصراع في اليمن أزمة إنسانية كاريثية يتحدى ضمير العالم بأسره، إلا أن الرئيس اختار بصورة ساخرة معارضة تصويت جامع من الحزبين والاستمرار بالانخراط الأمريكي المشين في الأزمة التي تفطر القلب".

وتابعت قائلة: "الصراع يجب أن ينتهي الآن، مجلس النواب يطالب الرئيس بوضع السلام قبل السياسة، والعمل معنا للوصول إلى حل لهذه الأزمة وإنقاذ الأرواح."

وكان مجلس النواب الأمريكي قد مرر مشروع القرار هذا بتصويت 247 لصالحه مقابل رفض 175، وأيضا مرره مجلس الشيوخ بتصويت 54 لصالحه مقابل معاضة 46 سيناتورا.

ويذكر أن المرة الأولى التي استخدم فيها ترامب الفيتو كانت ضد مشروع قرار يوقف إعلانه لحالة الطوارئ وبناء جدار على طول الحدود الجنوبية مع المكسيك.