ما هو أول ملف غردت حوله الأميرة ريما سفيرة السعودية في أمريكا؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— ألقت الأميرة ريما بنت بندر، سفيرة المملكة العربية السعودية في أمريكا، الجمعة، الضوء على الملف اليمني، الذي يثير جدلا واسعا بين المشرّعين الأمريكيين ومطالبات للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بوقف دعم العمليات التي تقودها المملكة في اليمن.

وقالت السفيرة السعودية في تغريدة: "كان من دواعي سروري أن أزور برفقة (سفير السعودية في اليمن، محمد آل جابر) و(البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن) للفريق الموجود بالرياض للتعرف أكثر على جهود إعادة إعمار بنى تحتية أساسية في اليمن وبرامج تطوير الفرص الاقتصادية.. المملكة العربية السعودية تبقى ملتزمة لإيجاد سلام مستمر باليمن".

وكان مجلس النواب الأمريكي قد مرر مشروع قرار لوقف عم الولايات المتحدة للسعودية في عملياتها باليمن، بتصويت 247 لصالحه مقابل رفض 175، وأيضا مرره مجلس الشيوخ بتصويت 54 لصالحه مقابل معاضة 46 سيناتورا، قبل رفعه إلى ترامب.

رد ترامب جاء باستخدام حق النقض "الفيتو" وهو المرة الثانية الذي يستخدمه الرئيس منذ توليه منصبه، حيث قال مخاطبا الكونغرس: "مشروع القرار هذا غير ضروري، ومحاولة خطيرة لإضعاف سلطاتي الدستورية، ويعرض حياة الأمريكيين للخطر اليوم وفي المستقبل".

وأضاف أن مشروع القرار "غير ضروري" لأنه لا يوجد قوات عسكرية أمريكية تدير أو تشارك القوات السعودية في عملياتهم ضد الحوثيين.