دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، الجمعة، دول الخليج إلى السلام والتعاون مع إسرائيل اقتصاديا وزراعيا وعلميا ودفاعيا، معتبرا أن إيران هي "العدو الأكبر" لدول الخليج.

وتوقع الحبتور، في فيديو عبر حسابه على تويتر، أن حديثه في هذا الأمر قد يعرضه "للسب والشتائم"، وقال إن إسرائيل "دولة متقدمة علميا واقتصاديا وإلكترونيا، ولا يوجد دولة بقوتها الاقتصادية وأمورها الأخرى في الوقت الحاضر".

وأضاف: "ماذا ننتظر إذا كان مصر والأردن جيراننا متعاقدين معهم، فلماذا لا نعمل سلاما ونكون واضحين، بدلا من الاختباء وعدم الوضوح"، ودعا الحبتور إلى "السلام والتعاون معهم اقتصاديا وتجاريا وزراعيا وحتى في موضوع الدفاع وجميع هذه الأشياء والعلم".

وتابع الحبتور بالقول: "هم أفضل من غيرهم، عدونا الأكبر هي إيران وليس إسرائيل، ولا داع للمجاملات والكذب على أنفسنا، حتى الفلسطينيين أكثر من 2 مليون منهم حصلوا على الجنسية الإسرائيلية"، على حد تعبيره.

وكان الحبتور أثار الجدل بتغريدة أخرى، في مطلع مارس/ آذار الماضي، عندما أشاد بما وصفه بـ"الديمقراطية الحقيقية" في إسرائيل، وذلك تعليقا على تحقيق النائب العام الإسرائيلي في اتهامات بالفساد ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وحينها، علق نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان على تغريدة الحبتور، قائلا إن "هذا تلميع لإسرائيل في زمن نتنياهو وله أيضا... الله يهديك"، مضيفا أن "المسؤولين الإسرائيليين لا يصلحون مثالا للديمقراطية". وتابع بالقول إن "ديمقراطية إسرائيل ديمقراطية التنكيل والهدم والسجن للأطفال والقتل".