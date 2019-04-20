خالد أبو النجا: الدستور يكفل حقي في التعبير.. ولا يجب أن يعتبره البعض هجوماً ضد السيسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—بدأ تصويت المصريين داخل البلاد، السبت، على التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان المصري الأسبوع الماضي والتي برزت من بينها تمديد فترة ولاية الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي.

وأدلى السيسي، صباح السبت، بصوته في الاستفتاء بمدرسة "الشهيد مصطفي يسري" بمنطقة مصر الجديدة، وفقا لتقرير التلفزيون المصري الرسمي، في التصويت الذي سيمتد حتى الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي.

من جهته نشر المغني المصري، هاني شاكر، وفقا لما نقلته بوابة الأهرام الرسمية، أغنية جديدة تتناول موضوع التعديلات الدستورية، بعنوان "انزل وقول نعم" قال فيها: "علشان بكره ينادينا، ونشوف أجمل ما فينا، انزل وقول نعم، علشان ابنك وابني، علشان نزرع ونبني، انزل وقول نعم... مصر أمانة في إيدينا، دايما خيرها علينا، انزل وقول نعم".

ويذكر أن 6 منظمات حقوقية رأت في بيان مشترك، أن إجراءات التعديلات الدستورية في مصر تتم في مناخ "قمعي سلطوي" قائم على "مصادرة" الرأي الآخر و"تشويه وترهيب" المعارضين بما في ذلك بعض أعضاء البرلمان، على حد تعبيرها.

وقالت منظمات "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" و"الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" و"مركز النديم" و"مركز بلادي للحقوق والحريات" و"لجنة الحرية" و"مبادرة الحرية"، إن "مساعي تمرير التعديلات الدستورية عصفت بكافة الضمانات لعملية استفتاء تتسم بالحد الأدنى من النزاهة والحرية".