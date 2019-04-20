السعوديتان مها ووفاء السبيعي "هاربتان" في جورجيا.. والمملكة ترد

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثارت تقارير عن هروب فتاتين سعوديتين إلى جورجيا واتهامهما السلطات السعودية بإلغاء جوازي سفرهما، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

صورة جوازي سفر مها ووفاء وفقا لما نشر على @GeorgiaSisters (لا يمكن لشبكتنا التأكد من الصورة بشكل مستقل)

السفارة السعودية في جورجيا أصدرت بيانا وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، قالت فيه: "أكدت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جورجيا أن جوازي سفر المواطنتين مها ووفاء اللتين تقيمان حاليًا في جورجيا ساريا المفعول".

وأضافت السفارة في بيانها: "إن أي مزاعم حالية بأن جوازي سفرهما قد ألغيا مزاعم غير صحيحة".

وتأتي هذه الأنباء بعد تداول نشطاء مقاطع فيديو وصور للفتاتين السعوديتين نقلا عن حساب في تويتر باسم "georgia sisters" غير مُعرف ويزعم أنه يدار من قبل الشقيقتين الهاربتين، وفاء زايد السبيعي البالغة من العمر 25 عاما واختها مها البالغة من العمر 28 عاما.

وجاء في إحدى التغريدات على هذا الحساب: "نحن فتاتان سعوديتان هربتا من السعودية طلبا للجوء، عائلتنا والحكومة السعودية علقتا جوازا سفرنا والآن نحن عالقتان في جورجيا، نحن بحاجة لمساعدتكم رجاء".

وفي تغريدة منفصلة، نشر الحساب صورة لفتاتين وجوزاي سفرهما: "السبيعي، هذا اسم عشيرتنا، أرجوكم انقذونا منهم، وهذا جوازا سفرنا كدليل على هويتنا.."

وفي مقطع فيديو، على الحساب ذاته، قالت الفتاتان: "والدنا وإخوتنا وصلوا إلى جورجيا وهم يبحثون عنا، نحن هربنا من اضطهاد عائلتنا لأن القوانين لا تحمينا ونسعى للحصول على حماية UNHCR للذهاب إلى دولة آمنة".

ويشار إلى أن موقع CNN بالعربية لا يمكنه التأكد بشكل مستقل من الأنباء والمعلومات التي يتم تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.