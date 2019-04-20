واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أجرى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اتصالا هاتفيا مع المشير خليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا والتي تسمى بـ"الجيش الوطني الليبي" في الوقت الذي تستمر فيه العمليات التي أطلقها ضد الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في العاصمة الليبية، طرابلس.

خلال الاتصال الهاتفي "أثنى ترامب على الجهود التي يبذلها المشير حفتر في محاربة الإرهاب وتأمين المصادر النفطية الليبية" وفقا للبيت الأبيض، الجمعة، الذي أشار إلى أن الاتصال الذي جرى، الاثنين، لافتا إلى "مناقشة الطرفين نظرة مشتركة لتحول ليبيا إلى نظام سياسي مستقر وديمقراطي".

ولم يتطرق بيان البيت الأبيض حول هذا الاتصال والحديث الذي جرى بين ترامب وحفتر إلى العمليات التي يقوم بها الأخير ضد حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، فيما اعتبرت تصريحات ترامب تحولا مخالفا لموقف واشنطن المُعلن مطلع الشهر الجاري والذي جاء على لسان، وزير الخارجي الأمريكي، مايك بومبيو، حيث قال حينها: "أوضحنا أننا نعارض الهجوم العسكري لقوات خليفة حفتر على الحكومة في طرابلس ونحث على وقفها فورا.."

وفي رد على سؤال حول المكالمة بين ترامب وحفتر، قال باتريك شاناهان، القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي إن البنتاغون و"السلطة التنفيذية متوازيان حول ليبيا.." مؤكدا على أن "الحل العسكري ليس ما تحتاجه ليبيا".