وفاة وزير داخلية الحوثي في لبنان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الموالية لجماعة الحوثي في اليمن وغير المعترف بها دوليا، السبت، وفاة وزير الداخلية، اللواء الركن عبدالحكيم الماوري، في أحد مستشفيات لبنان.

وزير الداخلية، اللواء الركن عبدالحكيم الماوري في الحكومة الموالية للحوثي وغير المعترف بها دوليا

ونقلت قناة المسيرة التابعة للحوثي في تقرير أن الوزير توفي "نتيجة مرض عضال أثناء تلقيه العلاج في أحد مستشفيات لبنان، بعد حياة حافلة بالنضال والعطاء في سبيل حماية أمن واستقرار اليمن"، دون تقديم تفاصيل إضافية.

ونقلت المسيرة البيان الصادر عن الداخلية، والذي جاء فيه: "كان رحمه الله يعمل مع رفاقه من قادة وزارة الداخلية وكل ضباط وجنود الأمن على مواجهة وإحباط كل مخططات العدوان السعودي الأمريكي التي استهدف بها الجبهة الداخلية، والإخلال بأمن واستقرار اليمن وشهدت وزارة الداخلية نقلة نوعية خلال قيادته لها على مستوى بناء الوحدات الأمنية وتطويرها والحفاظ على تماسكها".

وأضاف البيان: "لقد مثل رحيل اللواء الركن عبد الحكيم الماوري خسارة على المؤسسة الأمنية، كما خسر الوطن برحيله أحد أبرز رموزه السياسية واحد قياداته الأمنية الوطنية التي حملت على عاتقها هموم وقضايا الوطن في كل المراحل والمنعطفات الصعبة التي مر بها والذي كان أخرها العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي، ولم يدخر الفقيد جهداً في خدمة البلاد والمواطنين ولم تثنيه ظروفه الصحية الصعبة عن أداء واجبه".