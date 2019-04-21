نبذه القذافي ولجأ لأمريكا قبل عودته إلى ليبيا.. من هو حفتر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رد فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، على إعلان قوات شرق ليبيا أو ما يسمى بـ"الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، بأن طيران دول صديقة شارك في القصف الجوي على العاصمة الليبية طرابلس، واصفا ذلك "اعتداء صارخا على السيادة".

جاء ذلك في بيان نشرته حكومة الوفاق حيث قال السراح: "نشير إلى ما اعلن عنه المتحدث باسم قوات حفتر يوم 18-4-2019 واعترافه بمشاركة طائرات تابعة لدول أجنبية سماها ’بالصديقة‘ في القصف الجوي على طرابلس وضواحيها، فيما يعد اعتداء صارخا على سيادة ليبيا ومشاركة صريحة فيما وقع من انتهاكات جسيمة".

وأضاف: "وفي هذا الإطار نحمل المسؤولية الكاملة للدول التي ساهمت في الاعتداء، ونطالب لجنة تقصي الحقائق ولجنة العقوبات بالكشف عن الخروقات لقرارات مجلس الأمن الدولي سواء بالمشاركة أو بدعم المعتدي بالسلاح والمعدات".

واردف السراج قائلا: "نؤكد للجميع أننا لن نكون رهينة الصراعات والخلافات الدولية والإقليمية وانتظار توافقهم، ونحن ماضون نحو دحر هذا العدوان حتى يرجع من حيث أتى، وكلكم تشهدون على أن ما تم تسويقه على أنه نزهة وفتح مبين للدخول على طرابلس هو مجر سراب ارتد عليهم ببركان عظيم".