دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رفض صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة بالسعودية، تسميه الدولة العثمانية، رادا على المنادين بإعادة "خلافة الدولة العثمانية" مؤكدا على أنه لم تكن لبني عثمان خلافة أصلا حتى تعود.

جاء ذلك في مقابلة أجراها المغامسي على قناة MBC حيث قال لمن ينادي بإعادة خلافة آل عثمان أو الأتراك: "لم تكن هناك خلافة حتى تعود.. كلمة خليفة هنا تقال تجاوزا يعني مجازا، والحق أن الخلفاء 4، أبوبكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم جميعا، الراشدون ولا خلافة بعدهم إلى يومنا هذا لم تقم خلافة بالمعنى الشرعي".

وتابع قائلا: "الخلافة ليست ملكا يتوارث، ومعاوية رضي الله عنه وأرضاه جعلها في بني أمية يعني البيت السفياني ثم البيت المرواني وكذلك بنو العباس توارثوها توارثا وهذا ليس بممنوع شرعا، يعني الشرع لم يجعل حدا معينا لقذية كيف يكون الملك وإنما ما يقوم به أمر الناس.."

وأضاف: "الخلافة بمعناها الشرعي الذي نقول إن هذا خليفة المسلمين حقا فلا تصدق على آل عثمان ولا تصدق على بني العباس ولا تصدق على بنى أمية حتى بنو عثمان كانوا يتوارثون الملك وكذلك كان بنو العباس وبنو أمية، فهذا حكم يمكن أن يحسن وقد لا يحسن يصلح الله به أو لا يصلح الله به لكن ليست الخلافة المقصودة شرعيا وإنما هو ملك.."

وأردف: "ولذلك يقال في حق معاوية رضي الله عنه أنه أول ملوك المسلمين، لو قدر أن معاوية جعل الأمر بعده في غير ابنه لكانت خلافة لكن معاوية هو الذي أخذ البيعة لابنه يزيد قبل أن يموت وهذا قلنا يجوز شرعا لكنه ليس الخلافة المنشودة التي يقولها الناس".