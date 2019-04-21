دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشرت الشقيقتان السعوديتان، مها ووفاء، سلسلة من التغريدات على صفحته بتويتر بعد هروبهما من المملكة العربية السعودية وسعيهما للحصول على لجوء "في دولة آمنة"، حيث يتابعهما الآن 4340 شخصا، حيث نشرتا 28 تغريدة ي غضون يومين.

آخر تغريدة نشرتها الاختان السبيعي التي قابلتهما CNN في تبليسي في جورجيا، كانت بتاريخ الـ17 من أبريل/ نيسان الجاري، وقالتا فيها: "السبيعي، هذا اسم قبيلتنا، أرجوكم انقذونا منهم، وهذه صورة من جاوز سفرنا كإثبات هوية".

وقبلها بوقت قليل نشرت وفاء البالغة من العمر 25 عاما، مقطع فيديو تتحدث به باللغة الإنجليزية، قائلة فيه: "نحن الآن في جورجيا والدي وإخوتي في جورجيا وهم يبحثون عنا هربنا من اضطهاد عائلتنا لأن القوانين في المملكة العربية السعودية أضعف من أن تحمينا ونحن نسعى لحماية UNHCR (منظمة شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة) لتأخذنا إلى دولة آمنة، أرجوكم ساعدونا".

وفي مقطع فيديو آخر باليوم ذاته نشرت الشقيقة الكبرى مها، البالغة من العمر 28 عاما، تسجيلا للشقيقتين، قالت فيه: "نحن شقيقتان سعوديتان اسمي مها واختي وفاء ونحن في خطر ونحن بحاجة لدعمكم نريد دولة ترحب بنا وتحمي حقوقنا أرجوكم ساعدونا، ألغت الحكومة السعودية جوازي سفرنا ونحن الآن في جورجيا".

ويذكر أن السفارة السعودية في جورجيا أصدرت بيانا، السبت، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، قالت فيه: "أكدت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جورجيا أن جوازي سفر المواطنتين مها ووفاء اللتين تقيمان حاليًا في جورجيا ساريا المفعول.. إن أي مزاعم حالية بأن جوازي سفرهما قد ألغيا مزاعم غير صحيحة".