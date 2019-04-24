من 1932 إلى اليوم.. ما سر العلاقة القوية بين السعودية وأمريكا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق 37 متهما وجميعهم من المواطنين السعوديين، بقضايا تبني الفكر الإرهابي وتشكيل خلايا إرهابية ونشر الفتنة الطائفية والفوضى.

أهمية هذا الإعلان تبرز باعتباره الأوسع منذ إعدام رجل الدين الشيعي المعارض، نمر النمر وفارس الشويل صاحب كتاب "الباحث بحكم قتل رجال المباحث"، في العام 2016 ضمن 47 شخصا قالت المملكة حينها أن الحكم بحقهم جاء "بعد أن ثبت على المتهمين اعتناق المنهج التكفيري المشتمل على عقائد الخوارج، المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، ونشره بأساليب مضللة، والترويج له بوسائل متنوعة، والانتماء لتنظيمات إرهابية، وتنفيذ مخططاتهم الإجرامية، من خلال: تفجير مجمع الحمراء السكني وتفجير مجمع فينيل السكني وتفجير مجمع أشبيلية السكني شرقي مدينة الرياض".

وأثار هذا الإعلان حينها توترا حادا بين المملكة العربية السعودية وإيران، وخصوصا بعد قيام طهران بإطلاق اسم نمر النمر، على شارع القنصلية السعودية في مدينة مشهد، الأمر الذي رد عليه العديد من النشطاء في المملكة بمطالبات إطلاق اسم المواطنة الإيرانية السنية ريحانة جباري، التي أعدمتها طهران عام 2014، على الشارع الذي تقع فيه السفارة الإيرانية في الرياض.

صورة أرشيفية لعناصر بالأمن السعودي العام 2005

وعددت وزارة الداخلية السعودية أسماء الـ37 متهما المنفذ بحقهم "حكم القتل تعزيرا" هم:

1. أحمد حسن علي آل ربيع.

2. أحمد حسين علي العرادي.

3. أحمد فيصل حسن آل درويش.

4. جابر زهير جابر المرهون.

5. حسين حسن علي آل ربيع.

6. حسين علي جاسم الحميدي.

7. حسين قاسم علي العبود.

8. حسين محمد علي آل مسلم.

9. حيدر محمد إبراهيم آل ليف.

10. خالد حمود جوير الفراج.

11. خالد عبدالكريم صالح التويجري.

12. سالم عبدالله عوض العمري الحربي.

13. سعيد محمد سعيد السكافي.

14. سلمان أمين سلمان آل قريش.

15. طالب مسلم سليمان الحربي.

16. طاهر مسلم سليمان الحربي.

17. عباس حجي أحمد الحسن.

18. عبدالعزيز حسن علي آل سهوي.

19. عبدالكريم محمد الحواج.

20. عبدالله سلمان صالح آل اسريح.

21. عبدالله عادل حسن العوجان.

22. عبدالله هاني عبدالله آل طريف.

23. عزيز مهدي عبدالله آل رافع العمري.

24. علي حسين علي العاشور.

25. علي حسين علي المهناء.

26. فاضل حسن عبدالكريم لباد.

27. مجتبى نادر عبدالله السويكت.

28. محمد حسين علي العاشور.

29. محمد سعيد عبدرب الرسول آل خاتم.

30. محمد عايض محمد النملان القحطاني.

31. محمد عبدالغني محمد عطية.

32. محمد منصور أحمد آل ناصر.

33. مصطفى أحمد عبداللطيف درويش.

34. منتظر علي صالح السبيتي.

35. منير عبدالله أحمد آل آدم.

36. هادي يوسف رضى آل هزيم.

37. يوسف عبدالله عوض العمري.