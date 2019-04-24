بقرار من السيسي.. السلطات المصرية تفرج عن آلاف السجناء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أفرجت السلطات المصرية، الأربعاء، عن 2968 سجينا بعفو رئاسي صادر بمناسبة الاحتفال بذكرى "تحرير سيناء"، وفقا لبيان من وزارة الداخلية.

وجاء في البيان، أن قرارا صدر عن رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي قضى بالإفراج عن 2968 مسجونا عن باقي مدة عقوبتهم بمناسبة الاحتفال بـ"ذكرى تحرير سيناء".

وذكرت الداخلية أن قطاع السجون عقد لجان لفحص ملفات النزلاء وحدد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة عقوبتهم، لتتوصل اللجان إلى الإفراج عن 2968 سجينا.

وأشارت الوزارة المصرية إلى أنه وبالإضافة إلى عدد السجناء المفرج عنهم، فقد استحق 126 مسجونا إفراجا شرطيا، وأشارت إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار تطبيق الداخلية للسياسة العقابية في مفهومها الحديث وتوفير الرعاية للسجناء وتفعيل الدور التنفيذي لطرق الإفراج عن المحكوم عليهم بعد أن يصبحوا مؤهلين للانخراط بالمجتمع.