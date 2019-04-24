ما هو الأمر الذي حير العلماء في هذه المقبرة المصرية الملونة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عبّر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، عن تقديره واعتزازه بالسعب المصري "الذي أبهر العالم بوعيه القومي" وذلك بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر عن نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وقال السيسي في تغريدته: "تحية تقدير وإعتزاز للشعب المصري الذي أبهر العالم بوعيه القومي بالتحديات التي تواجه مصرنا العزيزة.. إن ذلك المشهد الرائع الذي صاغه المصريون بعبقريتهم حين شاركوا في الاستفتاء على التعديلات الدستورية ممارسين حقهم السياسي والدستوري سيُسجل بحروف الفخر في سجل أمتنا التاريخي".

ويأتي إعلان هيئة الانتخابات في مصر عن موافقة 88.8% على التعديلات الدستورية وسط العديد من الانتقادات التي وجهها المعارضون الذين اعتبروا هذه التعديلات "خرقا" للدستور، ومسوغا لتمديد الفترة الرئاسية للسيسي.

وكانت هيئة الانتخابات المصرية قد أعلنت، الثلاثاء عن مشاركة أكثر من 27 مليون شخصا في الاستفتاء، بنسبة مشاركة بلغت 44.33%، وبلغ عدد الموافقين 23 مليون 416 ألف 741 صوت بنسبة 88.83% وعدد غير الموافقين 2 مليون 945 ألف 680 صوتا بنسبة 11.17%.