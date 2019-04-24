مظاهرات السودان.. بين أمل التغيير ومخاوف ما سيترتب على الفشل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إن القوات المسلحة السودانية لن تستخدم القوة في وقف المظاهرات بالبلاد مؤكدا على أن الجيش اخذ صف الشعب.

جاء ذلك في مقابلة مع الزميلة نعمة الباقر لـCNN حيث قال: "أنا لا أقود انقلابا، القوات المسلحة أخذت قرارها بالوقوف إلى جانب الشعب، وهذا كان مطلب الشعب، ونحن نعمل في سبيل الشعب".

وردا على سؤال حول ماذا ستكون ردة فعله إن طلب منه السودانيون التنحي، حيث قال دون تردد "على الفور"، مضيفا: "نحن ننتظرهم (المتظاهرون) للمبادرة وانهاء المظاهرات، هؤلاء مدنيون والقوة لن تستخدم لقمعهم".

وعن مصير الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، قال البرهان، إنه سيحاكم في كل القضايا الموجهة إليه في المحاكم السودانية بما فيها الجرائم المرتكبة في دارفور بالإضافة إلى قضايا قتل المتظاهرين.

ولفت برهان إلى أن عددا من المحامين السودانيين سيسافرون إلى الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأسبوع لتناول موضوع الاتهامات التي وجهها ذوي ضحايا فيما يتعلق بتفجير البارجة الأمريكية "يو أس أس كول" العام 2000 والتفجيرات التي طالت عددا من السفارات الأمريكية في أفريقيا شرق أفريقيا العام 1998.