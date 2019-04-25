دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد رجل الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور على "الهجمات والشتائم" التي تعرض لها على حد تعبيره بعد دعوته لإقامة علاقات مع إسرائيل، في مقطع فيديو استشهدت به أيضا وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وقال الحبتور في مقطع الفيديو الذي نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "هذا لكل من انتقد دعوتي للسلام من العرب والفلسطينيين والإسرائيليين، اريد أن أشرح شيئا مهما جدا، في سنة 2014 في جامعة في جامعة إلينوي كلفت الطلبة من غير الجنسيات العربية أن يبعثوا أساتذة وبروفوسورية يروحوا لفلسطين ولإسرائيل يلتقون مع طلاب وطالبات المدارس والجامعات ويسألونهم من الطرفين.."

وتابع قائلا: "وجوا كلهم الفلسطينيين من الطلاب والطالبات من مدارس وجامعات والإسرائيليين من مدارس وجامعات يريدون السلام والتقارب ويحطون ايدهم مع بعض، وهذا التقرير موجود عندي وكنت أناقشه أنا والرئيس جيمي كارتر، هذا الشي في الحقيقة مهم جدا.."

وأضاف: "نحن في الحقيقة قدمنا الكثير ودعمنا القضية الفلسطينية من أيام الرئيس ياسر عرفات الصديق، وأنا شخصيا قدمت واجتمعت مع عرفات أكثر من مرة وبعده للمؤسسات الخيرية.. أنا همي أطفال فلسطين أطفالهم ومستقبلهم أريد مستقبلهم يكون بإذن الله في صفوف الفائزين وفي صفوف الناجحين ما أريد السياسة العقلية القديمة، ما في حل يجب أن نحط يد في يد.."