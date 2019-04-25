بعد يومين على نتائج استفتاء تعديلات الدستور.. السيسي يمدد حالة الطوارئ

المصريون يصوتون في استفتاء قد يسمح للسيسي بالحكم حتى 2030

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—مدد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد، الخميس.

وبموجب حالة الطوارئ فإنه وبموجب القانون تمنح أجهزة الأمن والجيش صلاحيات أوسع لمحاربة الإرهاب.

وكان السيسي أعلن حالة الطوارئ في مصر عقب هجمات إرهابية استهدفت كنائس في أبريل/ نيسان 2017، ومددت كل ثلاثة أشهر منذ ذلك بموافقة البرلمان.

ويذكر أن تمديد حالة الطوارئ يأتي بعد يومين على إعلان نتائج الاستفتاء على تعديلات الدستور المصري والتي تمنح الرئيس صلاحيات التحكم بالقضاء وتوسيع صلاحيات المحاكم العسكرية بالإضافة إلى السماح للسيسي بالبقاء على رأس السلطة حتى العام 2030.