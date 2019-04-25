دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أجرى الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، عددا من اللقاءات على هامش مؤتمر موسكو للأمن الدولي، وذلك بعد كلمة قوية أدلى بها خلال المؤتمر هاجم فيها النظام الإيراني وتحركاته ونظرته إلى المنطقة.

والتقى المسؤول السعودي الذي شغل سابقا سفير بلاده في أمريكا مع كل من وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو "جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والحرص على الشراكات الاستراتيجية في مجال التعاون الدفاعي والأمني وفرص تطويرها في شتى المجالات، إلى جانب بحث آخر المستجدات والأوضاع في المنطقة"، وفقا لما نلقته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

والتقى الأمير خالد بن سلمان مع النائب الأول لوزير الدفاع في باكستان، إكرام الحق، وجرى خلال اللقاء "بحث التعاون العسكري القائم بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزه والجهود المشتركة في محاربة التطرف والإرهاب"، وفقا للوكالة.

والتقى الأمير السعودي بوزير الدفاع السنغافوري، نيغ إينغ هين، وجرى خلال اللقاء "مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، خصوصاً المتعلقة بالجانب العسكري".

والتقى الأمير أيضا بوزير الدفاع الماليزي، محمد سابو، وجرى خلال اللقاء "بحث آخر المستجدات والتطورات في المنطقة، بالإضافة إلى مجالات التعاون الثنائي العسكري والقضايا ذات الاهتمام المشترك"، وفقا للوكالة السعودية.