نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قالت الناشطة السعودية المعارضة، منال الشريف، إنها "فقدت الأمل" بعد مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

الناشطة السعودية المعارضة منال الشريف خلال جولتها في أمريكا

وأوضحت الشريف لـCNN: "اعترفوا (الحكومة السعودية) بأنهم قاموا بذلك (مقتل خاشقجي) وتمكنوا من المضي قدما دون حساب، فلماذا أقاتل نظاما لا يُحاسب على القتل؟" على حد تعبيرها.

وقررت الشريف الصمت بعد ذلك (مقتل خاشقجي) وتوقفت عن استخدام كل حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن في يناير تابعت قضية الفتاة السعودية رهف القنون التي فرّت من المملكة وتحصنت داخل فندق في بانكوك في سبيل الحصول على لجوء في أستراليا، وعندها قررت الشريف أنه لا يمكنها البقاء صامته أكثر من ذلك، وبدأت بالتخطيط لـ"القيادة من أجل الحرية" عبر الولايات المتحدة الأمريكية.

في اليوم الخامس من جولتها في أمريكا، تلقت الشريف، تغريدة من المتحدث باسم السفارة السعودية في أمريكا للقاء السفيرة المعينة جديدا، الأميرة ريما بنت بندر، لترد محددة مطالبا قبل لقاء الأميرة، ولم ترد السفارة السعودية بعد على هذه المطالب.

وتواصلت شبكة CNN من الحكومة السعودية للحصول على تعليق حول الجولة التي تقوم بها الشريف بأمريكا ولا زلنا ننتظر الرد.

جولة الشريف ستنتهي في العاصمة الأمريكية، واشنطن، الجمعة الذي يصادف عيد ميلادها الأربعين، وقالت لـCNN: "سأصبح في الـ40 من عمري ولكن تحت نظام الولاية في السعودية، عندما يبلغ ابني عمر 18 عاما سيصبح وليا قانونيا علي، وسيتوجب عليه حينها السماح لي بالقيام بأبسط الأمور مثل طلب التعليم أو الرعاية الصحية".

وتابعت قائلة: "ما آمله من هذه الجولة ليس فقط جمع الوعي حول الناشطات الحقوقيات في بلدي ولك، أيضا جميع الناشطات الحقوقيات المنسيات عبر التاريخ.. من المهم جدا العلم أن الموضوع لا يتعلق بالمسافة الرحلة مستمرة جيلا بعد جيل، النساء قبلنا نحن نقف على أكتافهن والعديد من الأجيال بعدنا سيقفون على أكتافنا."