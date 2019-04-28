أردوغان يسيطر على الصندوق السيادي التركي.. تعرّف على ثرواته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، إن الدعم التركي للسودان سيتواصل مؤكدا على أن السودان يعد بمثابة "القلب لأفريقيا"، وذلك في كلمة خلال الاجتماع التشاوري والتقييمي الـ28 لحزبه "العدالة والتنمية" في أنقرة.

وأوضح أردوغان وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية: "السودان، الذي يعد بمثابة ’القلب لإفريقيا‘، تعرض لتدخلات خارجية في جميع شؤونه، خلال الفترة الماضية.. لقد قسموا البلاد أولا، والآن يحاولون ابتلاعه".

وتابع أردوغان مشددا على "الأهمية الكبيرة لأمن واستقرار السودان بالنسبة لمنطقتي شرق ووسط إفريقيا"، معربا عن "أمله في أن تنتهي الأحداث التي تشهدها البلاد بما يتوافق مع مطالب وتطلعات شعبها".

وفي الشأن الليبي قال أردوغان وفقا للأناضول إن ليبيا "باتت تشكل مسرحا لسيناريوهات مظلمة تستهدف أمن المنطقة.. من جهة، هناك حكومة تتلقى شرعيتها من الشعب، ومن جهة أخرى يوجد ديكتاتور مدعوم من أوروبا وبعض الدول العربية".

وأضاف: "تركيا ستقف بقوة إلى جانب أشقائها الليبيين كما فعلت في السابق، وستستنفر كل إمكاناتها لإفشال مساعي تحويل ليبيا إلى سوريا جديدة".

وفيما يتعلق بالجزائر، قال أردوغان: "أنقرة تتابع التطورات عن كثب، وتشعر بالأسف إزاء حالة عدم الاستقرار"، معربا عن "أمله في أن يتم تشكيل حكومة جزائرية تستمد قوتها من الشعب، في أقرب وقت".