مركز الفلك الدولي يحدد موعد بداية شهر رمضان 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن مركز الفلك الدولي، الأحد، أن يوم الاثنين، الـ6 من مايو/ أيار المقبل، سيكون أول أيام شهر رمضان في غالبية الدول الإسلامية، وفقا للحسابات الفلكية.

جاء ذلك في بيان للمركز وصل لموقع CNN بالعربية نسخة منه، حيث قال محمد عودة، مدير مركز الفلك الدولي: "حيث أن شهر شعبان بدأ في معظم دول العالم الإسلامي يوم الأحد 07 إبريل 2019، فعليه ستتحرى معظم الدول هلال شهر رمضان 1440 هـ يوم الأحد 05 مايو، وفي ذلك اليوم يمكن رؤية الهلال من الدول الإسلامية بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب في حالة صفاء الغلاف الجوي. وبالتالي من المتوقع أن يكون يوم الإثنين 06 مايو أول أيام شهر رمضان المبارك في جل دول العالم بمشيئة الله".

وأضاف: "بإلقاء نظرة على وضع الهلال يوم الأحد 05 مايو، نجد أن رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب فقط من شرق وجنوب شرق آسيا وجنوب أوروبا ومعظم الدول العربية، في حين أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من غرب وجنوب أفريقيا ومعظم الولايات المتحدة، وهي ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من وسط قارتي أمريكا".

وتابع قائلا: "رؤية الهلال يوم الأحد في كل من جاكرتا وأبوظبي ومكة المكرمة وعمّان والقدس والقاهرة والرباط ممكنة باستخدام التلسكوب فقط. ولمعرفة معاني هذه الأرقام تجدر الإشارة إلى أن أقل مكث لهلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة كان 29 دقيقة وتمت رؤيته يوم 20 سبتمبر 1990م من فلسطين، أما أقل عمر هلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة فكان 15 ساعة و 33 دقيقة وتمت رؤيته يوم 25 فبراير 1990م من الولايات المتحدة، ولا يكفي أن يزيد مكث الهلال وعمره عن هذه القيم لتمكن رؤيته، إذ أن رؤية الهلال متعلقة بعوامل أخرى كبعده الزاوي عن الشمس و بعده عن الأفق لحظة رصده".