وزير إماراتي: ميليشيات تسيطر على عاصمة ليبيا.. ويوضح ما هي الأولوية

نبذه القذافي ولجأ لأمريكا قبل عودته إلى ليبيا.. من هو حفتر؟

حفتر لـCNN: لن نتعاون مع أي عمل عسكري أوروبي بليبيا ويجب رفع الحظر عن الجيش

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن هناك ميليشيات تسيطر على العاصمة الليبية، طرابلس، وأنها تعيق جهود البحث عن حل سياسي في البلاد.

جاء ذلك في تغريدة لقرقاش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "الأولوية في ليبيا هي لمكافحة التشدد والإرهاب ودعم الاستقرار لأزمة طالت. اتفاق أبوظبي يوفر فرصة للعملية التي تقودها الأمم المتحدة. في الوقت الحالي الميليشيات المتشددة مستمرة بالسيطرة على العاصمة وتعيق البحث عن حل سياسي".

وتأتي تغريدة قرقاش في الوقت الذي تستمر فيها العمليات التي يقودها المشير خليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا التي تسمى بـ"الجيش الوطني الليبي" ضد حكومة الوفاق الوطني برئاسة، فائز السراج، والتي أطلق عليها عمليات "تحرير طرابلس".

ويذكر أن السراج رد في بيان سابق على إعلان "الجيش الوطني الليبي" بأن طيران دول صديقة شارك في القصف الجوي على العاصمة الليبية طرابلس، واصفا ذلك "اعتداء صارخا على السيادة".

وقالا سراج حينها: "نشير إلى ما اعلن عنه المتحدث باسم قوات حفتر يوم 18-4-2019 واعترافه بمشاركة طائرات تابعة لدول أجنبية سماها ’بالصديقة‘ في القصف الجوي على طرابلس وضواحيها، فيما يعد اعتداء صارخا على سيادة ليبيا ومشاركة صريحة فيما وقع من انتهاكات جسيمة.. وفي هذا الإطار نحمل المسؤولية الكاملة للدول التي ساهمت في الاعتداء، ونطالب لجنة تقصي الحقائق ولجنة العقوبات بالكشف عن الخروقات لقرارات مجلس الأمن الدولي سواء بالمشاركة أو بدعم المعتدي بالسلاح والمعدات".