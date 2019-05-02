دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر الشيخ فلاح بن جامع، كبير قبيلة العوازم في الكويت، مقدما فيه اعتذاره عما بدر منه من إساءة لنساء البصرة في العراق، قائلا إن ما قاله "زلة لسان".

وقال بن جامع في مقطع فيديو نشرته الراي الكويتية: "في هذه الليلة المباركة أقدم اعتذاري للشعب العراقي الوفي ولأهل البصرة خاصة وأعلمكم أنكم أهلنا وانسابنا وجماعتنا ولنا علاقة معكم تربطنا الأخوة والإسلام والجيرة وقد سبق وقلت زل لساني في كلمة واعتذرت في وقتها، والآن اعتذر لكم جميعا وانتم أهلنا.."

وتابع قائلا: "نرجو منهم العذر والسموحة وأرجو من الله أن يكون هذا العذر وصل العراق.. لم أقصد شي والنية ما كانت سيئة وانتم أهلنا ونصكم ساعدنا كيف أسب فيكم؟ لا يمكن هذا الشيء أتمنى العذر منكم وأطلب منكم السموحة وخاصة انتم يا إخواني أهل البصرة.."

ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصدر في وزارة الخارجية لم تسمه، قوله: "إن ما حصل من تجمّع وتهجّم على مبنى القنصلية الكويتية في البصرة مرفوض وغير مقبول، وأبلغنا الخارجية العراقية أن هذا الأمر لن يمر مرور الكرام، ونسعى جاهدين بالتنسيق مع القنصل الكويتي في البصرة الى إعداد تقرير عن الحادثة، وحصر أي أضرار في القنصلية".

وأضاف المصدر وفقا لتقرير القبس: "التجمّع الذي حصل ـــ للأسف ـــ كان بسبب كلمة لشيخ العوازم فلاح بن جامع أثناء تجمّع العوازم، وقام بذكر مدينة البصرة بكلمات أثارت حفيظة العراقيين.. شيخ قبيلة العوازم فلاح بن جامع سبق أن اعتذر، لاحتواء الأزمة.."

ويذكر أن فيديو بن جامع يأتي بعد ضجة كبيرة أثارها على خلفية تصريحات قال فيها: "العوازم لا رقصات لديهم، بل إن الراقصات جئن من البصرة"، ورد عليها المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، الأربعاء، قائلا: "تنسيق عراقيّ-كويتيّ عالي المستوى على خلفية ما تلفظ به أحد رجال القبائل الكويتيّة من كلام عن المرأة العراقيّة، وسيصدر عنه اعتذار للعراق بالصوت والصورة"، وفقا للخارجية العراقية على موقع تويتر.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات الواردةعلى مقطع فيديو الاعتذار لبن جامع: