دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال عبدالله، نجل الداعية الإسلامي، سلمان العودة، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين )المصنف على قائمة الإرهاب من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر) أنه محاكمة والده تأجلت.

جاء ذلك في تغريدة للعودة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، وقال فيها: "اليوم، تأجلت جلسة محاكمة الوالد الشيخ سلمان العودة والتي طالب فيها النائب العام بالقتل تعزيراً"، وهو الأمر الذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحة ذلك بشكل مستقل.

ويذكر أن الصحفي السعودي، عبدالعزيز قاسم قال في مقال نُشر في موقع "أنحاء" الإلكتروني العام 2018، بعد لقاء العودة في سجن ذهبان في جدة: "الشيخ العودة انزعج مما نقلوه له عن إبنه عبدالله وأنه قام بالتغريد عن حالته، وحضر مؤتمرات مشبوهة للمعارضة بزعم دعم قضيته"، وأضاف أن الداعية قال له: "لا أرضى أبدا أن يغرّد ابني عبدالله -ولا أحد من أبنائي- وأن يتكلم في هذا الموضوع أو يلغو فيه. هو أصلا لا يعرف شيئا حتى يكتب أو يغرّد."

وأضاف أن العودة قال: "أنا بأتم الصحة والعافية، كل ما في الموضوع أن عقاريَ الكوليسترول والضغط تأخرا عليّ في البداية، وتأثرت قليلا، وذهبت للفحوصات، هذا كل ما في الأمر..."

ويذكر أن علي القرة داغي، الأمين العام لعلماء المسلمين قال في تغريدة سابقة عن سلمان العودة: "الشيخ سلمان العودة من شيوخ الوسطية والاعتدال وروادها له مدرسته الخاصة في إيصال الرسائل الهادفة بطريقة سهلة وممتعة أحبه كل من يحب العِلم والدين ولا يكرهه إلا من يكره الدين والمتدينين سلمان العودة من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه نسأل الله له الثبات سلمان العودة ليس إرهابيا".