السلطات السعودية تفرج مؤقتاً عن أربع ناشطات سعوديات

الشرق الأوسط
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السلطات السعودية تفرج مؤقتاً عن أربع ناشطات سعوديات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أطلقت السلطات السعودية سراح أربع ناشطات بشكل مؤقت من السجن يوم الخميس، حسبما ذكر مصدر مطلع على الأحداث لشبكة CNN. 

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وأكدت منظمة "القسط" لدعم حقوق الإنسان السعودية ومصدر شبكة CNN هويات النساء الأربع المفرج عنهن، وهن: هتون الفاسي، أمل الحربي، ميساء المانع وعبير النمنكاني.
 
يذكر أنه في مارس / آذار، أطلقت السلطات السعودية سراح ثلاث ناشطات، بعد أن كانت قد احتجزت مبدئياً 11 ناشطة حيث يحاكمن بتهم تتعلق بعملهن في مجال حقوق الإنسان.

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