السلطات السعودية تفرج مؤقتاً عن أربع ناشطات سعوديات

شقيق لجين الهذلول لـCNN: تقدمها لوظيفة في UN من بين التهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أطلقت السلطات السعودية سراح أربع ناشطات بشكل مؤقت من السجن يوم الخميس، حسبما ذكر مصدر مطلع على الأحداث لشبكة CNN.

وأكدت منظمة "القسط" لدعم حقوق الإنسان السعودية ومصدر شبكة CNN هويات النساء الأربع المفرج عنهن، وهن: هتون الفاسي، أمل الحربي، ميساء المانع وعبير النمنكاني.



يذكر أنه في مارس / آذار، أطلقت السلطات السعودية سراح ثلاث ناشطات، بعد أن كانت قد احتجزت مبدئياً 11 ناشطة حيث يحاكمن بتهم تتعلق بعملهن في مجال حقوق الإنسان.