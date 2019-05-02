سفير أمريكا الجديد بالسعودية يؤدي القسم.. هذه أهدافه وأبرز تصريحاته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أدى جون أبي زيد، سفير الولايات المتحدة الجديد في السعودية، القسيم أمام وزير الخارجية، مايك بومبيو، معلنا بذلك بدء مهمه في منصبه الجديد.

جون أبي زيد ذو الأصول اللبنانية، لفت الأنظار بعد جلسة استماع أجراها أمام الكونغرس بعد طرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لأسمه كمرشح لمنصب سفير واشنطن بالرياض، حيث قال حينها أن "إن دور أمريكا أن تتأكد من علم السعوديين بأهدافنا، وبما نؤمن به، وبما تحتاجه العلاقات لتمضي قدما، سأعمل على التأكد من نقل هذه القيم والمصالح المشتركة للحكومة السعودية".

وأبرز تصريحات أبي زيد امام الكونغرس تمحورت حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ وصف الواقعة بأنها "عملية قتل خرقاء"، وأكد أنه سيواصل الضغط على الحكومة السعودية من أجل محاسبة المسؤولين عن هذه العملية، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن العلاقة مع المملكة أساسية من أجل محاربة التطرف وكبح الجموح الإيراني.

ونشرت سفيرة السعودية في أمريكا، الأميرة ريما بنت بندر، تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، الأربعاء، مرحبة بهذه الخطوة قائلة: "السفارة السعودية تعبر عبن تهانيها الحارة للجنرال جون أبي زيد.."