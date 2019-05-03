دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الباحث الكويتي، مشعل النامي، إن قبيلة العوازم تعتبر أقدم قبيلة سكنت الكويت، لافتا إلى أنها قبيلة محبوبة، وذلك في أعقاب أزمة أثارها شيخ القبيلة، فلاح بن جامع، بين الكويت والعراق على خلفية تصريحات حول نساء البصرة.

وقال النامي في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "قبيلة العوازم أقدم قبيلة سكنت الكويت وهي قبيلة محبوبة وما شفنا منها إلا كل خير وهم أهل مواقف مشرفة ولم يعرف عنهم أنهم يتعمدون التعدي على أحد.."

وتابع النامي قائلا: "وقد اعتذر شيخها ووجيهها الأول عن زلة لسان لم تكن مقصودة ولكن يبدو أن هناك من حمل هذه الزلة أكبر مما تحتمل ’لحاجة في نفس يعقوب‘".

وأعاد الباحث الكويتي نشر فيديو بتغريدة لعبداللطيف سنان، تظهر تقديم أهالي البصرة لورد إلى القنصل الكويتي في المدينة، وذلك بعد تداول مقاطع مهاجمة المقر الدبلوماسي وإنزال العلم الكويتي عنه، في مقاطع وتسجيلات لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحتها بشكل مستقل.

ويذكر أن فيديو بن جامع يأتي بعد ضجة كبيرة أثارها على خلفية تصريحات قال فيها: "العوازم لا رقصات لديهم، بل إن الراقصات جئن من البصرة"، ورد عليها المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، الأربعاء، قائلا: "تنسيق عراقيّ-كويتيّ عالي المستوى على خلفية ما تلفظ به أحد رجال القبائل الكويتيّة من كلام عن المرأة العراقيّة، وسيصدر عنه اعتذار للعراق بالصوت والصورة"، وفقا للخارجية العراقية على موقع تويتر.

