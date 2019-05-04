دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علّق الجنرال المتقاعد، ديفيد بيتريوس، الرئيس الأسبق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أو ما يُعرف بـ"CIA" على نظرته إلى ما يبذله ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان على الصعيد الداخلي في المملكة.

جاء ذلك في كلمة لبيتريوس في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، في أمريكا، حيث قال: "نعم هناك مخاوف مشروعة من النفوذ الوهابي، السعوديون في الماضي موّلوا عددا من المبادرات التي روجت لذلك، ورأينا جميعا الآثار التي تأخذ مكانها في أوروبا وفي البوسنة حيث أمضيت عاما هناك ورأينا تداعيات ذلك هناك.."

وتابع قائلا: "ما هو مشجع، نعم هناك عدد من الأمور التي تدفع لعدم الصمت، ولكن ما هو مشجع في رؤية 2030 للسعودية هو الالتزام الكامل لسحب كل ذلك (الترويج للوهابية) والترويج للاعتدال في ممارسة الإسلام حتى داخل المملكة، وهذا أمر ما يلاحظ بالحجم ذاته.. ولي العهد نفسه استبدل نحو 50 رجل دين متشدد قبل نحو عام أو عام ونصف وذلك كجزء من الجهود الهادفة لترويج درجة من الاعتدال.."

وعلّق علي الشهابي، مؤسس مركز الجزيرة العربية في واشنطن، على تصريحات بيتريوس التي نشرها بفيديو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر لافتا إلى أن الجنرال بيتريوس يشرح دور الأمير محمد بن سلمان بمواجهة التشدد في المملكة العربية السعودية.

ويشار إلى أن ولي العهد السعودي قال في مؤتمر مستقبل الاستثمار الذي استضافته المملكة العام 2017: "السعودية لم تكن كذلك قبل 1979، السعودية والمنطقة كلها انتشر فيها مشروع الصحوة بعد عام 1979 لأسباب كثيرة لا مجال اليوم لذكرها، فنحن لم نكن بالشكل هذا في السابق."

الجنرال المتقاعد ديفيد بيتريوس شغل أيضا منصب قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي

وتابع قائلا: "نحن فقط نعود لما كنا عليه، الإسلام الوسطي المعتدل المنفتح على العالم وعلى جميع الأديان وعلى جميع التقاليد والشعوب، 70 في المائة من الشعب السعودي أقل من 30 سنة وبكل صراحة لن نضيع 30 سنة من حياتنا في التعامل مع أي أفكار متطرفة سوف ندمرهم اليوم بإذن الله."