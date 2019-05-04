غارة إسرائيلية تقتل رضيعة في قطاع غزة وتصيب أمها وشقيقتها

غزة (CNN) – لقيت طفلة رضيعة تبلغ من العمر عاما حتفها، بغارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة، السبت، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.

وقال مسؤولون في الصحة الفلسطينية بالقطاع إن الطفلة تدعى صبا أبو عرار، وكشفوا أن شقيقتها ووالدتها الحامل أصيبتا في الغارة.

وكان قد قُتل شاب يبلغ من العمر 22 عاما ويدعى عماد محمد نصير، في غارة أخرى، وفقا لمسؤولون في الصحة في غزة.

وكانت قد أمطرت حركة حماس إسرائيل بأكثر من 100 صاروخ منذ صباح السبت، لترد الأخيرة بغارات جوية مكثفة على مواقع عدة للحركة في القطاع.