دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن مكتب علي السيستاني، المرجع الشيعي الأعلى في النجف بالعراق، تحري هلال رمضان مساء الاثنين، الـ6 من مايو/ أيار الجاري، متوقعا الثلاثاء أن يكون أول أيام الشهر.

جاء ذلك في آخر تحديث على كراس "مواقيت الأهلة للعام 1440 هجري" المنشور على الموقع الرسمي للسيستاني، وذكر فيه: " يُتوقع ان يكون هلال شهر رمضان مساء يوم الاثنين (30/شعبان/1440هـ) الموافق (6/ أيار/2019م) في أفق مدينة النجف الأشرف عند غروب الشمس في الساعة 6:46.."

تحديثات مكتب السيستاني تأتي في الوقت الذي أعلنت فيه كل من قطر وتركيا، الاثنين، أول أيام شهر رمضان، في حين أكدت المحكمة العليا السعودية عدم ورود ما يثبت رؤية هلال رمضان في جلسة الترائي، ليلة السبت، وأعلنت أنها ستعقد جلسة أخرى الأحد.

ووفقا لكراس مكتب السيستاني، فإن هذه "الحسابات لا تمثل رأي المرجعية الدينية، بل هي مجرد توقعات فلكية، لأنّ بداية الشهور القمرية تعتمد على ثبوت رؤية الهلال شرعاً، لذا نأمل من المؤمنين كافة رصد أهلة الشهور وفقاً للبيانات المذكورة في هذا الكراس وإعلامنا بالرؤية إن أمكن ذلك، وأن لا ينسونا من صالح الدعوات".