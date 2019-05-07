البحرين توضح طبيعة الاتصال بين رئيس الوزراء وأمير قطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال وزير شؤون مجلس الوزراء في البحرين إن الاتصال الذي جرى بين رئيس وزراء البحرين، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لا يمثل الموقف الرسمي للبحرين.

وتابع الوزير في بيان نشر على وكالة أنباء البحرين إن هذا الاتصال لا يؤثر على التزام البحرين مع كل من السعودية والإمارات ومصر على "تنفيذ قطر ما التزمت به في اتفاقية 2013 و2014 وما تبعها من مطالب عادلة".

وكان ديوان رئيس الوزراء البحريني قد أكد أن الاتصال بين الطرفين جرى لتبادل التهاني بمناسبة شهر رمضان، ولم يتضمن أي موضوعات أخرى.