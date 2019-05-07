إيران تعلّق على دخول حاملة الطائرات الأمريكية مياه المتوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني كيوان خسروي إن القوات المسلحة الإيرانية تجري عمليات مراقبة مكثفة لحاملة الطائرات الأمريكية USS Abraham Lincoln، بعد اكتشاف دخولها البحر المتوسط قبل 21 يوما.

ووصف خسروي هذه الخطوة من جانب واشنطن بأنها "استخدام غير متقن لأدوات بالية من أجل التسبب بحرب نفسية ضد إيران"، وفقا لوكالة إيرنا للأنباء.

01:17 ما حجم القوة الأمريكية المتوجهة للمنطقة كرسالة إلى إيران؟

وكان جون بولتون، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح الأحد إن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت بنشر معدات عسكرية لتكون "على أتم الاستعداد للرد في حال وقوع أي هجوم" من قبل إيران أو حلفائها.

وأضاف بولتون إن واشنطن أرسلت حاملة الطائرات إلى المنطقة لـ"ترسل برسالة واضحة وصريحة للنظام الإيراني".