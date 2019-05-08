دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال علي الشهابي، مؤسس مركز الجزيرة العربية في العاصمة الأمريكية واشنطن، إنه كان من الأولى بإخوة الناشطة السعودية، لجين الهذلول، السكوت خلال الأشهر القليلة الماضية.

جاء ذلك في تغريدة لشهابي ردا على تغريدة من صاحب حساب "ثلج" وكان نصها: "علي الشهابي مدير والمقرب من صناع القرار بالرياض وبتاريخ يناير أبدى تعاطفه مع ما تعرضت له لجين، وذكر بأنه سيتم إطلاق سراحها قريبا.. فلم تأخر هذا الإفراج؟"

وأجاب شهابي على صفحته بتويتر: "كتبوا أخوة لجين عن قضيتها وهذا مفهوم، ولكن مع ظهور الأدلة في الأشهر الاخيرة عن قرب الإفراج كان أولى بهم السكوت وعدم استفزاز السلطة.."

وأعاد أشقاء لجين نشر تغريدة الشهابي، لتقول علياء شقيقة لجين في تغريدة: "رمضان الماضي، كانت لجين تعتقد أن أيامها بهذه الدنيا محدودة بسبب ما تعرضت له من معاملة همجية بالسجن السري.. هذه السنة، هلّ رمضان ولجين مازالت خلف القضبان، ولم نسمع صوتها منذ الإفراج عن زميلتيها. ولا نعرف ما حصل لها منذ ذلك اليوم.. هل عاد تعذيبها مرة اخرى؟ هل أصبح رمضان شهر التعذيب؟"