إيران تمهل دول الاتفاق النووي 60 يوما للالتزام.. ماذا بعد ذلك؟

ما حجم القوة الأمريكية المتوجهة للمنطقة كرسالة إلى إيران؟

كل ما قد تريد معرفته عن الحظر الأمريكي على النفط الإيراني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات الإيرانية، الأربعاء، مهلة 60 يوما للدول الموقعة على الاتفاق النووي بالالتزام بجانبها من الاتفاق وخصوصا فيما يتعلق بالقطاعين النفطي والمصرفي.

وقال المجلس القومي الإيراني في الرسالة التي وزعها على رؤساء الدول الموقعة علي الاتفاق أن إيران "امهلت الدول المتبقیة 60 یوما للوفاء بالتزامتها في القطاعین المصرفي والنفطي، مؤكدا: فی ایة وقت یتم تامین مطالبنا فإننا سنقوم وبنفس المقدار بإعادة ما تم تعلیقه من اجراءات وخلافا لذلك فان الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستقوم بتعلیق اجراءات اخرى وعلى مراحل".

ولفت بيان المجلس القومي وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إلى أن "الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة وخلال العام الماضي وبعد الخروج غیر القانوني لأمريكا من الاتفاق النووي ونقضها قرارات مجلس الامن الدولي تحلت بضبط النفس و اعطت الفرصة الكافیة لباقی اعضاء الاتفاق و بطلب منهم".

وأكد أن "إيران وفي إطار حفظ وصيانة أمن ومصالح الشعب الإیراني والاستفادة من حقوقها المنصوص عليها في الفقرات 26 و 36 من الاتفاق النووي فإنها تعلن ومنذ اليوم 8 مایو/ ایار 2019 ستقوم بإيقاف جزءا من الاجراءات التي اتخذتها في اطار الاتفاق النووي".