هوك لـCNN: إيران تلعب "القط والفأر" مع أوروبا.. وسنرد بقوة على أي تهديد

كل ما قد تريد معرفته عن الحظر الأمريكي على النفط الإيراني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر المبعوث الأمريكي الخاص بإيران برايان هوك، في مقابلة مع CNN الخميس، أن النظام الإيراني "يلعب لعبة القط والفأر" مع الدول الأوروبية، بعد إعلان طهران الانسحاب من بعض بنود الاتفاق النووي.

وقال هوك إن "إيران تحاول ابتزاز الدول الأوروبية، وهذا نوع من لعبة القط والفأر الدبلوماسية التي يلعبها النظام الإيراني مع الدول الأوروبية منذ سنوات". وأضاف: "لحسن الحظ، لقد خرجنا من الاتفاق النووي وهذا يعطينا أفضلية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، ويساعدنا على التصدي لبرامجها الصاروخية واعتداءاتها الإقليمية".

وحول إرسال حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" وقوة قاذفات إلى الشرق الأوسط، قال هوك إن "تحركاتنا العسكرية في الشرق الأوسط دفاعية بالكامل، لقد وصلتنا معلومات موثوقة عن تهديدات وخطط إيرانية لمهاجمة المصالح الأمريكية وشركاءنا في المنطقة".

وأضاف: "لذلك نعيد تموضع قواتنا في المنطقة من أجل أن نكون في موضع أفضل للدفاع ضد أي هجمات إيرانية، وسيكون إهمالا إذا لم نتخذ هذه الخطوات الدفاعية". وتابع بالقول: "كما أنها رسالة واضحة لإيران بأنه ليس من مصلحتها أن تتخذ هذا الطريق ضد الولايات المتحدة، لأننا سوف نرد بالقوة".

وأكد هوك حصول الولايات المتحدة على "معلومات استخباراتية موثوقة" عن التهديدات الإيرانية، قائلا: "لقد تحركنا بسرعة لمواجهة أي هجمات محتملة وضمان حماية المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، وأرسلنا حاملة الطائرات أبراهام لينكولن وحركنا بعض القاذفات لنوضح أننا سندافع عن أنفسنا ولنجعل إيران تعلم أن التفكير في استعراض عضلاتهم سيكون خطأ كبيرا".