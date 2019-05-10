في حوار عاصف على CNN: عدم قيادة المرأة السيارة أمر يمثل السعودية وليس الإسلام... كفى تعميما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عادت الناشطة السعودية، هتون الفاسي، إلى حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بعد نحو عام على آخر تغريدة نشرتها في يونيو/ حزيران 2018.

وقالت الفاسي بأول تغريدة بعد إطلاق سراحها المؤقت، على حسابها الذي يتابعه 49.5 ألف شخص: "رمضان مبارك على الجميع، تقبل الله صيامكم وقيامكم"، لتنال التغريدة أكثر من 400 تعليق.

وكانت منظمة "القسط" لدعم حقوق الإنسان السعودية ومصادر لشبكة CNN كشفت مطلع مايو/ أيار الجاري أن السلطات في المملكة أطلقت سراح أربع ناشطات مؤقتا، مساء الخميس، هن هتون الفاسي وأمل الحربي وميساء المانع وعبير النمنكاني.

الفاسي أكاديمية وكاتبة أعمدة، كانت من بين النساء الأوائل التي أصدرت رخص قيادة مركبات في السعودية مطلع يونيو/ حزيران 2018، وبعدها بأسابيع قليلة اعتقلت وفقا لمنظمات حقوقية.

صورة ارشيفية نشرتها الفاسي على صفحتها بتويتر العام 2017 من مقابلة ببرنامج كلام نواعم

وقالت تمارا كوفمن وايتس، الزميلة في معهد بروكينغز في أغسطس/ آب 2018: "هتون الفاسي تعتبر مثالا للسعودية التي قال محمد بن سلمان للجمهور الغربي أنه يسعى لإيجادها: أمة فخورة تتطلع لمستقبلها"، لافتة حينها إلى أنه "من المؤسف أن المرأة التي أمضت سنوات تؤهل فيه المجتمع السعودي لهذا المستقبل مسجونة الآن".