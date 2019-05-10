قاذفات B-52 تصل قطر.. وإيران: أمريكا لن تجرؤ على القيام بعمل عسكري ضدنا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصلت وحدة من قاذفات B-52 الأمريكية، الجمعة، إلى قاعدة "العديد" في قطر، بالتزامن مع إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" إلى الشرق الأوسط، فيما وصفه المسؤولون الأمريكيون بـ"رسالة" إلى إيران، لردعها عن القيام بأي اعتداء على المصالح الأمريكية في المنطقة.

في غضون ذلك، قال مساعد القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد يدالله جواني إن الولايات المتحدة الأمريكية "لن تجرؤ" على القيام بتحرك عسكري ضد إيران، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "تسنيم" المقربة من الحرس الثوري.

وأضاف جواني أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يعتقد أنه عبر العقوبات والضغوط "ستتعرض إيران لاضطرابات وسترضخ للتفاوض مع أمريكا للخلاص من الانهيار لكن هذا الأمر لم يحدث، بل توصل الأمريكيون إلى نتيجة أنه يجب إضافة أشياء أخرى إلى هذه العقوبات... وانتهجوا نوعا من تهديدات الحرب".

وتابع مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني بالقول: "يعتقد الأمريكيون أنهم إذا ما أضافوا نوعاً من التحركات العسكرية إلى الحظر والضغوط الاقتصادية، فإن الشعب الإيراني سيرتعب وسيرضخ مسؤولو إيران للتفاوض".

وأكد جواني أن "الشعب الايراني قد اختار طريق المقاومة". وقال إن "الأمريكيين مصابون باضطراب وعصبية، وبسبب اليأس الذي يعانون منه استخدموا كل ما لديهم من قوة لعلهم يتمكنوا من تحطيم مقاومة الشعب الإيراني طيلة 40 عاماً". وأضاف: "الشعب الايراني يدرك جيداً المشهد ويعتبر أمريكا غير جديرة بالثقة، ونشهد داخل البلاد إجماعاً وطنياً منقطع النظير من أجل تطبيق استراتيجية المقاومة".