ما حجم القوة الأمريكية المتوجهة للمنطقة كرسالة إلى إيران؟

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف بـ"البنتاغون" إرسال البارجة الحربية "يو أس أس أرلينغتون" إلى منطقة الشرق الأوسط، وذلك في آخر تطور على الحشد العسكري الأمريكي في المنطقة المرافق للتوتر المتصاعد مع إيران.

وقال البنتاغون في بيان: "وافق وزير الدفاع المؤقت باتريك شاناهان على تحريك البارجة يو اس اس أرلينغتون وبطارية باتريوت إلى القيادة المركزية الأمريكية (القيادة المركزية بالجيش الأمريكي تغطي منطقة عملياتها الشرق الأوسط وأجزاء من آسيا) بناء على طلب من القيادة الأسبوع الماضي".

ولم يكشف المسؤولون الأمريكيون أو وزارة الدفاع الأمريكية إلى أين سيتم إرسال الباتريوت ولكنهم أكدوا على أنه "إجراء لحماية قواتنا".

تقارير استخباراتية نشرتها CNN تظهر أن إيران على الأغلب تحرك صواريخ بالستية قصيرة المدى وصواريخ كروز على متن قوارب صغيرة تابعة للحرس الثوري الإيراني في الخليج، وأن الجيش الأمريكي يعتقد أن هذه الصواريخ يمكن أن يتم إطلاقها من على متن هذه القوارب الصغيرة.

مسؤول في البنتاغون أكد الجمعة على أن الخطر الإيراني "لا يزال حقيقيا وموثوقا ونحن نأخذه بصورة جدية".

ويشار إلى أن إعلان البنتاغون هذا يأتي بعد إعلان البحرية الأمريكية دخول حاملة الطائرات الأمريكية، أبراهام لينكولين إلى البحر الأحمر عبر قناة السويس، الخميس، على رأس قوة ضاربة في خطوة تهدف للتصدي لأي أعمال عدائية من إيران بعد تصعيد العقوبات الأمريكية على طهران وآخرها عقوبات على قطاعات الحديد والصلب والألمنيوم.