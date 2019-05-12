تداول فيديو "ثالث" تحرش جنسي في تبوك بالسعودية.. الهيئة والنيابة تعلقان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو قالوا إنها لعملية تحرش بفتاة في منطقة تبوك، في ثالث حادثة تبرز في السعودية الأسبوع الماضي.

الفيديو المتداول على وسم حمل اسم "متحرش تبوك" والذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحته ومكان أو تاريخ تصويره، يظهر التقاط كاميرات المراقبة داخل متجر قيام شاب بملامسة فتاة كانت داخل متجر في تبوك.

الحادث هو الثالث من نوعه خلال أيام قليلة، وهو ما تطرقت له السلطات الأمنية في المملكة وإعلانها القبض على المتحرشين في أول حادثتين في منطقي القصيبي والدمام.

وعلقت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة على حسابها بتويتر، مساء السبت، قائلة: "تتابع الرئاسة حسب اختصاصها ما يظهر من مخالفات ومنها جرائم التحرش التي تتعرض لها بعض الفتيات حيث يتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.. كما تستقبل الرئاسة العامة البلاغات عن جريمة التحرش عبر مركز الاتصال الموحد 1909 لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيالها".

وتابعت الهيئة: "يذكر أن جريمة التحرش هي: كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه أي شخص آخر يمس جسده أو عرضه أو يخدش حياءه بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.."

من جهتها نشرت النيابة العامة السعودية على صفحتها بتويتر، تغريدة تذكيرية قالت فيها: "جريمة التحرش تقترف بكل قول أو فعل أو إشارة تصدر من شخص تجاه آخر ذات مدلول جنسي تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بشكل مباشر أو غير مباشر بما في ذلك وسائل التقنية وعقوباتها السجن مدة تبلغ إلى سنتين وغرامة مالية تصل مائة ألف ريال وتشدد حال العود".