دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية عن تعرض 4 سفن من جنسيات مختلفة لعمليات "تخريبية" ضمن مياهها الاقتصادية في خليج عٌمان بالقرب من ميناء الفجيرة، صباح الأحد.

وقالت الخارجية الإماراتية في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية وام: "أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت صباح اليوم لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة في خليج عمان، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الامارات".

وتابعت الخارجية الإماراتية بيانها قائلة إن "الجهات المعنية بالدولة قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وجاري التحقيق حول ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، وستقوم الجهات المعنية بالتحقيق برفع النتائج حين الانتهاء من إجراءاتها".

وأكدت أبوظبي أن العمليات لم تسفر عن أضرار بشرية أو إصابات وأشارت إلى عدم تسرب مواد ضارة أو وقود من السفن المستهدفة.

ونفت الإمارات "الشائعات" التي تحدثت عن وقوع الحادث داخل ميناء الفجيرة، مؤكدة أن العمل في الميناء يسير بشكل طبيعي وروتيني.

ووجهت أبوظبي دعوة للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ومنع بعض الأطراف من المساس بسلامة وأمن حركة الملاحة البحرية، محذرة من خطر الأعمال التخريبية على السفن التجارية وسلامة طواقمها.