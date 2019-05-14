قتلى وجرحى في إطلاق نار باعتصام في الخرطوم

مظاهرات السودان.. بين أمل التغيير ومخاوف ما سيترتب على الفشل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قالت اللجنة المركزية في لجنة أطباء السودان إن 6 أشخاص قتلوا مساء الاثنين إثر إطلاق نار كثيف في ميدان الاعتصام بالعاصمة السودانية الخرطوم.

من جهته، قال المجلس العسكري الانتقالي في السودان إن رجل أمن قتل، وجرح عدد من الأشخاص حين فتح مجهولون النار على اعتصام أقيم في الخرطوم.

وألقى المجلس باللوم على "جماعات تحاول زعزعة استقرار البلاد، والتربص بالثورة".

وذكرت وكالة أنباء السودان في تغريدة عبر تويتر إن 3 من بين الجرحى هم من قوات الأمن السودانية.