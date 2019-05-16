قائد الحرس الثوري الإيراني: نعيش مرحلة مواجهة شاملة ضد الأعداء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسن سلامي أن إيران تعيش في مرحلة "مواجهة شاملة" ضد الأعداء، محذرا من أنهم يسعون إلى إضعاف صمود وكسر ثبات الشعب الإيراني، وذلك في ظل تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال سلامي إن "الظروف التي تعيشها الثورة الإسلامية اليوم أكثر حساسية مقارنة مع أي فترة زمنية أخرى"، وأضاف: "خلال هذه الفترة الزمنية من التاريخ وبسبب أن العدو قد دخل ساحة المواجهة بكافة طاقاته المتاحة تعد هذه المرحلة من أكثر مراحل الثورة الإسلامية مصيرية"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية المقربة من الحرس الثوري.

وتابع سلامي بالقول إن "أعداءنا ومن خلال ممارسة الحد الأقصى من الضغوط علينا واستخدامهم كافة الطاقات في ساحة المواجهة، يسعون إلى إضعاف الصمود وكسر ثبات الشعب الإيراني، إلا أنهم غافلون عن أن الهدوء والأمن والعزة والعظمة للشعب الإيراني رهن بساحات المقاومة والصمود".

وتوقع قائد الحرس الثوري الإيراني أن "الاعداء سيخفقون". وقال إن "أعداءنا قد وصلوا إلى نهاية الطريق، ورغم هيبتهم الظاهرية إلا أنهم يواجهون التآكل وهشاشة العظام من الداخل".