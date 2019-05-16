دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن تحالف "دعم الشرعية في اليمن" الذي تقوده المملكة العربية السعودية، الخميس، عن شن غارات استهدفت مواقعا تابعة لجماعة الحوثي في اليمن.

جاء ذلك في بيان نقلته وكالة الانباء السعودية الرسمية، ونصه: "أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف لدعم الشرعية في اليمن أنها نفذت هذا اليوم الخميس عمليات جوية على عدد من الأهداف العسكرية المشروعة التي أكدت المعلومات العسكرية والاستخبارية بأنها تشتمل على قواعد ومنشآت عسكرية ومخازن أسلحة وذخيرة للميلشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وقد حققت هذه الطلعات الجوية أهدافها - ولله الحمد - بكل دقة".

وأضاف البيان: "أكدت قوات التحالف أن ما قامت به الميلشيات الحوثية والإرهابية المدعومة من إيران من اعتداءات على منشآت حيوية بالمملكة تعد من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية والتي ترقى إلى جرائم حرب".

ولفت البيان إلى أن قوات التحالف "لن تتهاون عن متابعة كل العناصر الإرهابية في جميع أنحاء اليمن، وستطال يدها كافة المواقع التي تنطلق منها الاعتداءات الإرهابية، وستستمر عمليات قوات التحالف بما يتوافق مع القانوني الدولي الإنساني وقواعده العرفية حتى يتم تحييد هذه الأهداف العسكرية والمشروعة ولكي لا تتمكن الميليشيات الحوثية من استخدامها".